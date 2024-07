Previsão do signo de Áries para hoje, 11 de julho

O dia está super movimentado e produtivo. A Lua segue no signo de Virgem. Tente organizar sua casa, suas finanças e sua vida. A quinta-feira pede atitude e ação. Você pode inovar e buscar novas soluções para resolver velhos problemas. Mas vá com calma, tente não entrar no piloto automático. Faça uma pausa, respire e olhe para o céu. Evite ficar o dia inteiro focado nos problemas, pois você só vai enxergar as soluções quando relaxar um pouco. Vênus chega no signo de Leão e fica até o início de agosto. Celebre e planeje momentos de lazer com quem você gosta.

Signo de Áries hoje

Vênus entra em Leão e sua criatividade fica mais acentuada e a sua vida amorosa fica mais movimentada. Até o início de agosto você pode conhecer gente nova, cuidar da sua autoestima ou aproveitar para passar mais tempo de qualidade com os filhos. Tente se divertir mais, ariano(a).

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.