Previsão do signo de Áries para hoje, 11 de janeiro

Hoje a Lua continua transitando por Virgem e, durante a manhã, forma um trígono com Mercúrio Retrógrado em Capricórnio, direcionando nosso foco para a forma de nos comunicar e transmitir informações importantes. No final da tarde, a Lua formará um trígono com Urano em Touro, favorecendo tudo que envolve reestruturação, organização e praticidade. Você pode sentir a necessidade de organizar seu ambiente de trabalho, buscar novas formas de colocar em prática suas tarefas e estar mais atento às melhorias que são possíveis. Além disso, a Lua em Virgem diz muito sobre a nossa saúde, nos ajudando a perceber quais aspectos (físicos e emocionais) que estão precisando de mais cuidados. É preciso sair do modo automático para prestar mais atenção nas nossas necessidades básicas.

Áries

A presença da Lua em Virgem desperta uma vontade de colocar todas as pendências em dia. Essa energia ajuda, também, a dar o pontapé inicial nos projetos que você quer desenvolver em 2023. Por outro lado, tenha cuidado com os exageros. Mudanças radicais e excesso de compromissos podem te deixar esgotado.