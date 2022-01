Previsão do signo de Áries para hoje, 11 de janeiro

Signo de Áries hoje

Após dias intensos marcados pela Lua em Áries e pela Lua fora de curso que aconteceu ontem, hoje temos um dia inteiro de Lua em Touro pela frente. As energias taurinas despertam um clima mais calmo, o que nos ajuda a organizar as ideias que estavam borbulhando nos últimos dias, mas de forma um pouco confusa. Durante essa semana, estaremos vivendo a fase crescente da Lua, que aconteceu no último domingo (09). Como a Lua estará transitando por Touro até amanhã (12) a tarde, esse é um ótimo período para organizar as prioridades e para resolver questões profissionais de forma mais prática e assertiva. Porém, como o Sol está em Capricórnio, formando um aspecto desafiador com Marte em Sagitário, é preciso ter cuidado com cobranças excessivas.Hoje Marte (planeta regente de Áries) está formando uma forte quadratura com Netuno, o que aumenta a probabilidade de acidentes que nos abala de forma além do âmbito pessoal. Por isso, é preciso ter cuidado com a falta de atenção na hora de manipular coisas perigosas, com lugares lotados e também com o trânsito.