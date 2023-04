Previsão do signo de Áries para hoje, 11 de abril

Signo de Áries hoje

O dia de hoje promete ser intenso e cheio de oportunidades para crescimento pessoal. Com a Lua transitando pelo signo de Sagitário, podemos sentir uma maior vontade de aventurar-nos em novas experiências e expandir nossos horizontes. No começo da madrugada, Vênus ingressa no signo de Gêmeos, trazendo uma energia mais descontraída e comunicativa para nossos relacionamentos. É um momento propício para conversas leves e trocas de ideias com aqueles que amamos. Aproveite para explorar novas formas de se relacionar e para experimentar coisas novas. Porém, entre as 8 horas e as 14:30, a Lua fica fora de curso, o que pode causar uma sensação de desorientação e desânimo. Após esse período, a Lua ingressa no signo de Capricórnio, o que traz uma energia mais pragmática e realista para o dia. É um momento propício para organizar-se e colocar em prática planos concretos.Hoje o Sol forma conjunção com Júpiter em Áries, o que traz uma energia de otimismo e expansão para os nossos projetos. É um momento propício para arriscar-se e buscar novas oportunidades. Por fim, a sexualidade e a sensualidade também estarão em alta, o que pode ser uma ótima oportunidade para explorar nossos desejos mais profundos.