Previsão do signo de Áries para hoje, 11 de abril

Signo de Áries hoje

Essa semana promete ser muito movimentada e intensa, principalmente no sentido emocional - envolvendo nosso relacionamento com os outros mas, principalmente, com nós mesmas. Além de começar com o trânsito da Lua em Leão nesta segunda-feira, que nos deixa mais animados, Júpiter e Netuno estarão caminhando lado a lado durante os próximos dias. Enquanto Júpiter é considerado o ‘grande benéfico’, Netuno é o astro que rege o campo inconsciente - nossa intuição, espiritualidade e sensibilidade para entender o mundo e os seus mistérios. Por isso, nosso poder interior tende a se expressar de forma mais intensa, o que propicia um ótimo momento para desenvolver melhor a fé e o autoconhecimento..A Lua em Leão evidencia a necessidade de reavaliar seus valores, princípios e o sentido que você tem dado para as coisas. Porém, é preciso ter cuidado para não cobrar um comportamento perfeito de si mesmo e das pessoas com quem você está se relacionando.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.