Previsão do signo de Áries para hoje, 10 de setembro

A entrada da Lua em Peixes ontem (09) fez com que os sentimentos ficassem aflorados. A oposição que este astro está formando com Vênus em Virgem nos deixa mais tensos, e podemos acabar levando as coisas para o lado pessoal. Para completar toda essa tensão emocional, a retrogradação de Mercúrio se inicia e a Lua entra na fase cheia hoje antes das 7h. O movimento retrógrado do planeta regente da mente nos pede para colocar as coisas em ordem. E, para isso, a organização precisa começar internamente. Então, aproveite os efeitos da Lua cheia em Peixes para ouvir a si mesmo. A introspecção favorecida pela influência pisciana te ajuda a perceber aquilo que você sempre soube: para seguir uma jornada que faça sentido para você, é necessário se ouvir, saber onde quer chegar e confiar na sua intuição!

Signo de Áries hoje

Apesar da má fama de Mercúrio retrógrado, esse trânsito é necessário para consolidar e interiorizar tudo aquilo que estamos vivendo na vida “externa”. Agora, por influência da Lua cheia em Peixes, todos os sentimentos que não estávamos considerando vão ser despertados. Você precisa encará-los com coragem.



