Previsão do signo de Áries para hoje, 10 de outubro

Signo de Áries hoje

A semana começa com uma energia muito forte, já que ontem a Lua estava cheia em Áries, trazendo para os dias melancólicos que vínhamos vivendo uma força para nos reerguer. Essa busca por movimentação característica da influência de Áries, gera uma ansiedade para finalizar nossos projetos, buscar novas ideias e resolver pendências nos nossos relacionamentos. Mas, da mesma forma que é uma energia muito boa, ela gera uma ansiedade que pode deixar nossa mente bem cansada. Fazer algumas atividades físicas, movimentando seu corpo pode ajudá-lo a não sobrecarregar tanto sua mente. Hoje a Lua fica fora de curso entre 11 e 18 horas, quando entra em Touro. Além disso, a entrada de Mercúrio em Libra, irá demandar uma certa paciência para que você não se desgaste com situações bobas. Algumas dicas é começar seu dia separando um momento de reflexão, aproveite da energia da Lua em Áries para observar quais características fazem com que seja essa pessoa única, autêntica e especial? Faça uma lista dessas características, e se lembre do quanto se orgulha de cada uma delas.A Lua cheia em Áries faz com que a semana dos arianos comece com uma força total. Sua comunicação e criatividade estão amplificadas possibilitando uma melhor conexão com as pessoas, e melhorando a forma de transmitir suas ideias. Mas lembre-se de tomar cuidado com os excessos e as autocobranças em relação às tarefas que precisa finalizar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.