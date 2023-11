Previsão do signo de Áries para hoje, 10 de novembro

E a partir de hoje, Mercúrio, o planeta mensageiro, vai fazer viagens mais longas. Mercúrio chega à Sagitário e aponta sua seta para mundos distantes, numa busca incessante por conhecimento. É um mercúrio que galopa no céu e ascende o fogo do conhecimento. E até o dia 1 de dezembro você estará mais sincero, direto e impulsivo nas palavras. A comunicação flui com mais facilidade, as discussões estarão mais acaloradas. É uma oportunidade para aprender e ensinar. Abra sua mente para novas possibilidades. Mas Saturno entra em cena e pede cautela, não vai te deixar fazer escolhas e vai colocar alguns limites.

Áries

Mercúrio chega à Sagitário trazendo muitas novidades. Novos horizontes estão te chamando, pode ser uma viagem ou um curso. Mas atenção a esses primeiros dias, porque Saturno está trazendo alguns limites. Pode ser até que você enfrente alguma burocracia que atrasa sua vida, por isso, mantenha a calma.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.