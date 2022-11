Previsão do signo de Áries para hoje, 10 de novembro

Signo de Áries hoje

Os aspectos astrológicos de hoje fazem com que essa quinta-feira seja um dos dias mais bonitos do mês. Os aspectos que estão se formando entre os astros proporcionam cura, através de trocas que podem te ajudar a adquirir mais confiança no que você quer realizar. Olhe para o futuro com mais carinho e coragem, visualizando os caminhos que você precisa seguir para chegar aos lugares em que deseja. A Lua continua transitando por Gêmeos, e forma um sextil com Quíron, que é considerado como ‘o curador ferido’, na Astrologia. Isso porque Quíron diz respeito às nossas feridas mais profundas, que são parte importante de quem nos tornamos, a ponto de ser algo que conseguimos identificar e ajudar em outras pessoas. Por isso, nas trocas e conversas ao longo do dia, alguns assuntos e sentimentos delicados podem vir à tona. Podemos aproveitar esse momento para encontrar formas de cicatrizar essas feridas, ressignificando as dores e percebendo o quanto essas experiências desafiadoras novas levaram a descobrir nossa força e coragem.A Lua em Gêmeos desperta a ansiedade dos arianos, mas os aspectos que esse astro está formando hoje pode te ajudar a colocar as ideias em dia. Aproveite esse momento para se abrir para as pessoas que você confia, em casa e no trabalho. Novos projetos podem ser fruto dessas trocas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.