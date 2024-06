Previsão do signo de Áries para hoje, 10 de junho

Estamos iniciando uma semana de riscos e tensões. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sob um Céu cheio de novidades, Saturno vai marcar presença o tempo todo e não vai deixar passar erros, ou seja, suas limitações vão vir à tona. A Lua chegou em Leão e em harmonia com Mercúrio em Gêmeos favorece os encontros. Olhe para o outro e foque no que eles fez de melhor. Hoje, Marte chega no signo de Touro, pedindo um pouco mais de paciência, prudência. Pense mais antes de agir.

Signo de Áries hoje

A partir de hoje, Marte, seu planeta regente, vai agitar no signo de Touro. E até o dia 20/07 sua luta vai ser com as finanças. Sinto que pode surgir uma oportunidade de fazer dinheiro, uma renda extra. Mas muito cuidado com os impulsos, pois o dinheiro entra, mas também sai. Cuidado para não sair gastando por aí.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.