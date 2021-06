Previsão do signo de Áries para hoje, 10 de junho

Nesta quinta-feira (10) de madrugada (exatamente às 5:12 no horário de Brasília) acontece um importante Eclipse Solar Anular em Gêmeos. Esse fenômeno raro forma um “anel de fogo no céu”, porque a Lua não cobre o disco solar por completo, mas, isso só será observável a olho nu no Norte do Canadá. Apesar disso, a influência desse eclipse afeta todos nós de forma poderosa pelos próximos seis meses. No panorama geral do país, os efeitos desse fenômeno apontam um momento perigoso e até mesmo caótico envolvendo a questão do coronavírus. Nesse momento, Saturno, Plutão e Mercúrio estão retrogradando e despertam mudanças importantes, mas também turbulentas, no campo social. Esses movimentos trazem à tona polêmicas e até mesmo segredos de estado, o que se encaixa com a CPI da covid que está acontecendo e impactando o país. Além disso, todo esse contexto também indica que as fronteiras de vários países continuaram fechadas para os brasileiros. Além disso, o Sol e a Lua estão em tensão com Netuno e trazem certa nebulosidade mental, o que deixa as coisas menos claras e aumenta a probabilidade de nos deixar levar por ilusões e comportamentos escapistas.

Signo de Áries hoje

Além das fortes energias do eclipse você, Saturno em Aquário está formando uma quadratura com Urano em Touro. Esse aspecto desperta uma maior dificuldade para controlar seus impulsos, principalmente quando você sente que a sua autoridade está sendo ameaçada. Tenha cuidado para não reagir de forma agressiva.



