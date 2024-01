Previsão do signo de Áries para hoje, 10 de janeiro

Hoje é o último dia da Lunação de Sagitário. Estamos finalizando um ciclo iniciado no dia 12/12. Foi confuso, você teve que lidar com esperas, demoras e limitações. Tudo que você queria era colocar a roda em movimento, mas teve que recalcular a rota. E depois de idas e vindas, pausas, finalizações, expectativas, chegou a hora de se comprometer com uma causa, um sonho, um projeto, um relacionamento, um empreendimento, seja lá o que for, você já tem consciência das suas limitações e sabe que pode ir além. Nesse último dia de Lua Minguante, reflita sobre seus bloqueios atuais, sobre suas limitações autoimpostas, sobre as situações que drenam seu foco e sua energia e sobre tudo que você vem liberando ou ainda precisa liberar para iniciar um novo ciclo. Hoje é dia de agradecer as bênçãos e se preparar para a primeira lunação de 2024. Amanhã, dia 11, é Lua nova no signo de Capricórnio. É tempo de semear e se preparar para a colheita. A partir de amanhã, vem comigo seguir os passos da Lua por aqui e tirar os seus sonhos do papel!

Signo de Áries hoje

O dia pede cautela e autoavaliação. Fique atento(a) a possíveis armadilhas e tentações, especialmente na carreira. Analise de perto as situações desafiadoras que possam surgir e evite tomar decisões impulsivas. Enfrente os desafios com coragem e examine suas próprias motivações e ações, garantindo que sua conduta esteja alinhada com seus valores profissionais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.