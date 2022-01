Previsão do signo de Áries para hoje, 10 de janeiro

Signo de Áries hoje

Essa semana se inicia com a Lua transitando por Áries e, logo no início da madrugada, esse astro fica fora de curso. Por isso, podemos sentir dificuldades para dormir, ter pesadelos ou acordar ‘com o pé esquerdo’. Pode ser um pouco mais difícil do que o usual começar a semana com disposição, já que a Lua fora de curso gera uma sensação de cansaço físico e mental. A boa notícia é que esse astro ingressa em Touro por volta de meio-dia, quando volta a transitar normalmente. A paciência e a constância taurinas nos ajudam a planejar melhor a semana, mas sem nos cobrar tanto e adotar um ritmo acelerado e ansioso.A entrada da Lua em Touro te convida a desacelerar um pouco, percebendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo apenas faz com que nenhuma delas saia como o esperado. Busque fazer suas tarefas de forma mais consciente, presente e serena, sem pensar apenas nos resultados imediatos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.