Previsão do signo de Áries para hoje, 10 de agosto

A Lua segue em Gêmeos, curiosa e oscilante, totalmente aberta a negociações. Sua mente pode ficar meio caótica, mas temos um Mercúrio em Virgem tentando colocar ordem na bagunça. E o melhor a fazer é classificar e catalogar todas as ideias, revisar antes de postar ou falar, fazer listinhas, checar documentos, falar pouco e escutar mais.

Áries

Hoje a lua em gêmeos te convida a circular pela cidade, encontrar pessoas, conversar e conhecer lugares diferentes. Haja disposição! Mas cuidado com os excessos, tente repor suas energias. Hoje o dia promete muita cura e regeneração, tente ficar alguns minutos em silêncio. Se permita parar, respirar e não fazer nada. Repense a forma que você vem lidando com o seu trabalho e afazeres do dia a dia. Aproveite para se livrar de hábitos nada saudáveis e tente simplificar a vida. O seu planeta regente, Marte, se encontra no signo de Virgem e vai bater um papo sério com a Lua, evite brigas e não aja com impaciência.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos