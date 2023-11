Previsão do signo de Áries para hoje, 1º de novembro

Novembro começa confuso. O céu está meio nublado. E tudo que você precisa agora é encontrar um caminho ou uma saída. A Lua segue em Gêmeos, o signo das andanças, ela pode te ajudar a reencontrar o que em ti se perdeu. Pode ser que no período da manhã você sinta que as interações ficam enfraquecidas, mas observe suas emoções e reações.

Você não vai saciar a sua fome. A manhã parece arrastada e o desânimo insiste em permanecer. Você tem fome de quê? Porque de enganos você já está farto(a).

No fim da tarde, a Lua se despede do signo de Gêmeos. E quando chega em Câncer não deixa você negar o que sente. É água, lágrima, maré. Mas Saturno entra em cena e não deixa você ser levado por essas águas. Sobe nas pedras. Coloque os pés no chão. Executa, ainda dá tempo. E você vai dormir com aquela sensação de dever cumprido.