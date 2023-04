Previsão do signo de Áries para hoje, 1 de maio

Signo de Áries hoje

Essa semana começa com a Lua em Virgem, despertando nossa atenção, organização e criticismo. Você pode sentir uma maior necessidade de planejar e colocar suas tarefas em ordem, mas o excesso de cobranças também pode ser paralisante. Além disso, Plutão inicia seu movimento retrógrado hoje, convidando você a refletir sobre suas as transformações internas que são necessárias para a sua jornada de evolução. Esta segunda-feira também é marcada pela conjunção entre o Sol e Mercúrio retrógrado podem causar algumas confusões e falhas na comunicação. Por outro lado, você pode se sentir mais criativo e assertivo na hora de expor suas ideias e planejar seus projetos. Prepare-se para um dia muito movimentado.Com a Lua em Virgem nesta segunda-feira, você pode se sentir mais focado e determinado em suas tarefas. Este é um bom momento para aprimorar suas habilidades, sem deixar de lado o autocuidado. O início do Plutão retrógrado pode desencadear uma reflexão profunda sobre o seu poder pessoal e transformação.