Previsão do signo de Áries para hoje, 1 de junho

Seja bem-vindo, junho.

O mês começa com a Lua coladinha em Marte, ambos em Leão, e em harmonia com Vênus.

O céu nos convida a encarar o que incomoda, mas com coragem e coração aberto.

Não adianta fingir que não dói. Tem um incômodo aí dentro que está pedindo voz.

Mas à noite, Urano entra em cena e rompe com o que sufoca.

Você sente o alerta interno? Talvez seja um sabotador cochichando que você não é capaz. Não acredite.

A energia de junho é sensível, oscilante, mas fértil para quem decide se acolher de verdade.

É tempo de se fortalecer nas suas próprias raízes, sem mendigar pertencimento.

Signo de Áries hoje

Você pode até bancar o corajoso, mas hoje precisa é de verdade.

Reconheça onde ainda busca validação e pare de correr atrás do que já não te sustenta.

Seu desejo é importante — mas precisa estar em sintonia com sua alma, não só com sua pressa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.