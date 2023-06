Previsão do signo de Áries para hoje, 1 de junho

Signo de Áries hoje

A tônica desse dia é a aventura: os astros nos desafiam a vivenciar a liberdade, sem perder o foco e a disciplina. O dia começa com o trânsito da Lua no signo de Escorpião, na casa 11, favorece a retomada do contato com amigos antigos ou uma aproximação, um estreitamento de laços: amigos são a família que a gente escolhe. Vênus, que rege as relações e emoções humanas, está em câncer e passa pela casa 8, o que reforça o sentimento de nostalgia e a necessidade de solucionar questões do passado. Não tenha medo de se entregar e dizer o que sente: o diálogo é sempre a melhor solução.A Lua em quadratura com Marte anuncia emoções à flor da pele e pede que você controle seus pensamentos egóicos. No amor, uma certa carência pode surgir, vale dar espaço para que as emoções fluam livremente, sem medo de demonstrar vulnerabilidade. Seu humor estará em alta e o dia promete um alto nível de energia e disposição física.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.