Previsão do signo de Áries para hoje, 1 de junho

Hoje a Lua começa a transitar pelo signo de Peixes, o que ativa nossa intuição e sensibilidade de forma especial, facilitando o canal de conexão com o nosso eu interior. O desafio desse posicionamento é que ficamos mais perceptivos a tudo e todos à nossa volta e, consequentemente, tomamos as dores dos outros como problemas pessoais. A necessidade de ajudar as pessoas amadas pode fazer com que você não respeite a privacidade delas e os seus próprios limites, indo longe demais para tentar resolver algo que não diz respeito a você. Apesar de ter as melhores intenções, é preciso compreender que não podemos interferir no processo de evolução das outras pessoas, principalmente quando elas não querem a nossa ajuda. O trígono exato que está se formando entre Marte e Netuno hoje desperta a empatia e a força de vontade para mover os obstáculos que estão se desenrolando nesse momento. Nesses momentos, você deve encontrar sua força para correr atrás de tudo aquilo que você deseja, mas até isso precisa ser feito com sabedoria. Quando tentamos abraçar o mundo, as coisas acabam ‘escorregando pelos dedos’ de forma incontrolável.

Signo de Áries hoje

O aspecto que está se formando entre Marte e Netuno pode te levar a agir de forma impulsiva, com o intuito de se aproximar de alguma meta que você está tentando alcançar há algum tempo. Esse comportamento pode apenas te afastar do que você almeja, porque tudo aquilo que colhemos precisa ser plantado com paciência, para que sejam bons frutos.



