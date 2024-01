Previsão do signo de Áries para hoje, 1 de janeiro

2024 pede Equilíbrio. A vida está passando por um momento de reajuste. E foçar as coisas só o distancia do equilíbrio. Chega de se forçar a ser "o que os outros querem que você seja", "o que devo ser", "o que eu acho que sou" ou "o que imagino que posso chegar a ser". A lei da ação e reação não falha. Chegou a hora de assumir sua vida, ninguém tem culpa de nada e ninguém vai resolver seus problemas. O grande segredo é equilibrar os impulsos internos com as circunstâncias externas, de maneira que, pouco a pouco, vão diminuindo as tensões.

Signo de Áries hoje

Você inicia 2024 precisando rever alguns planos e metas. É urgente que você coloque sua marca pessoal no mundo. E isso pode se concretizar a partir dos seus conhecimentos. Todas as suas ações e iniciativas precisam refletir a sua individualidade. 2024 pede que você ative suas melhores qualidades.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.