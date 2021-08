Previsão do signo de Áries para hoje, 1 de agosto

Signo de Áries hoje

Hoje é o primeiro dia de agosto, que se inicia de forma mais calma, em um domingo de Lua em Touro. Como ontem a Lua entrou na fase minguante enquanto estava transitando por esse signo, estamos nos sentindo mais introspectivos e talvez sobrecarregados mentalmente. Esse cansaço apenas está lhe mostrando a necessidade de respeitar mais seus limites, lembrando-se que exigir de si mesmo um nível constante de rendimento é algo irreal. Aproveite esse dia para fazer algo que te ajude a renovar as energias, seja tendo um momento de lazer com quem você ama, cozinhando algo diferente ou indo fazer um passeio (mantendo as diretrizes de distanciamento social. Além disso, é muito importante tirar um momento para relaxar a mente de verdade, e você não faz isso quando está estimulando ela, seja vendo um filme ou mexendo no celular. Por isso, tente ter um 'momento off', apenas tentando acolher seus pensamentos até que eles diminuam de intensidade e você consiga desacelerar.Mercúrio, agora em Leão, ativa sua casa de romance. Além disso, você também é influenciado(a) também por toda a expansão de Júpiter em Peixes. Com isso, a comunicação pode dar errado, apesar de suas boas intenções em se expressar com as pessoas, principalmente as com quem você tem um relacionamento afetivo.