Previsão do signo de Aquário para hoje, 9 de maio

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua em Capricórnio pede um pouco mais de praticidade, formando um sextil com Saturno em Peixes. Além disso, o Sol forma uma conjunção exata com Urano em Touro, e essa conjunção nos direciona a quebrar padrões e a ter novas perspectivas, o que também pode gerar surpresas e imprevistos. Apesar dos desafios que podem ser despertados pelo poder de Urano, esse encontro planetário promove uma energia revolucionária, que nos traz forças para começar novos ciclos. É uma oportunidade de colocar as coisas em prática, colocar sua inteligência em jogo, ver o seu valor e reconhecer o quão incrível você é.A Lua em Capricórnio pode fazer com que se conecte com sua vida interior e espiritual. Aproveite essa energia para meditar e refletir sobre sua vida e sua conexão com o mundo ao seu redor, sem deixar de seguir seus sonhos e ideias. É um momento de muita movimentação e transformação.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.