Previsão do signo de Aquário para hoje, 9 de maio

A conjuntura astrológica atual pode gerar um clima tenso entre você e as pessoas com quem se relaciona afetivamente, principalmente as que moram com você. Além do posicionamento da Lua em Áries, que nos deixa mais irritados e impacientes, Vênus (que está formando um aspecto tenso com Júpiter desde o início da semana) ingressou em Gêmeos ontem (08/05). Tudo isso nos deixa mais propensos a iniciar discussões, porque queremos defender o nosso espaço pessoal. Tendo isso em mente, é preciso ter cautela para evitar reações exageradas e também para tentar integrar essas energias de forma positiva. Antes de entrar nesse signo, Vênus estava transitando por Touro, o que pode ter impulsionado certas cobranças e exigências que nos deixam de “saco cheio”. A influência das energias geminianas nos ajuda a compreender a importância de cultivar nossos relacionamentos com mais leveza, percebendo que tentar controlar o outro apenas gera inseguranças. Aproveite o domingo para ter um dia gostoso ao lado de quem você ama.

Signo de Aquário hoje

O posicionamento da Lua em Áries faz com que você se sinta muito enérgico, o que pode te deixar ansioso. Uma boa forma de transmutar esse sentimento é fazendo alguma atividade física, para liberar todo o estresse. Caso a sua rotina já inclua exercícios, desafie-se a fazer algo fora da sua zona de conforto, como a yoga.



