Previsão do signo de Aquário para hoje, 9 de junho

Signo de Aquário hoje

O feriado prolongado teve um início agitado, mas agora as coisas vão desacelerar. Sol em quadratura com o Meio do Céu não é muito favorável para as atividades de negócios, portanto evite tomar decisões profissionais importantes. Inclusive, com a quadratura da Lua em Aquário com Mercúrio em Touro, é bem possível ter discussões desnecessárias com pessoas envolvidas em seu ambiente ou ramo de trabalho. Evite todo tipo de contato, caso possa fazer a ponte entre o feriado e o final de semana. Se for trabalhar hoje, faça o possível para não se envolver em qualquer situação delicada. Um bom aspecto entre a Lua e Vênus traz a possibilidade de reconciliação - você poderá se entender com parceiros, amigos ou familiares com quem tenha discutido nos últimos dias.Pessoas do passado podem voltar a te procurar, seja buscando resolver pendências ou apenas para reatar o contato, visando uma possível reconciliação futura. É possível que conheça pessoas novas, e desse encontro novas amizades duradoras podem surgir. Busque relaxar e se divertir de formas criativas.