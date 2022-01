Previsão do signo de Aquário para hoje, 9 de janeiro

Signo de Aquário hoje

Esse domingo é um dos dias mais poderosos de janeiro, despertando em nós a possibilidade de renovação através das energias da Lua crescente que acontece em Áries, por volta das 15 horas. O início de uma nova fase lunar em um signo de fogo desperta em nós mais energia e força de vontade, indicando que os próximos dias serão incríveis para nos movimentar e direção daquilo que queremos conquistar. Além disso, o Sol e Vênus retrógrada estão formando uma conjunção em Capricórnio e este forte aspecto nos direciona a rever alguns assuntos que podem estar precisando de ajustes, principalmente em se tratando dos relacionamentos afetivos.A influência da Lua crescente em Áries pode despertar algum conflito, principalmente no ambiente familiar. Isso acontece porque nos sentimos sem paciência quando a Lua está neste signo, e a força dessa fase lunar pode fazer com que os nativos de Aquário ajam de forma um pouco arrogante. Tenha cuidado para que a determinação não acabe te levando a atropelar o que está pela frente.