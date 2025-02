Previsão do signo de Aquário para hoje, 9 de fevereiro

Este domingo encerra uma semana em que muitas portas se abriram e tudo começou a fazer mais sentido. Com o Sol e Mercúrio em conjunção no signo de Aquário – um fenômeno conhecido como cazimi – há um fortalecimento da clareza mental e da sua capacidade de enxergar novos caminhos. É um dia propício para projetar o futuro e perceber, com nitidez, quais sonhos e planos valem a pena seguir.



Além disso, Marte forma um trígono harmonioso com Saturno, convidando você a agir com determinação e disciplina. É hora de se comprometer com suas metas, manter o foco e deixar de lado distrações, autossabotagens ou caprichos que só atrasam o seu desenvolvimento. Aproveite esse impulso de energia para dar passos concretos em direção aos seus objetivos. Esteja presente, caminhe firme e dedique-se ao que realmente importa.

Signo de Aquário hoje

Com Sol e Mercúrio em conjunção no seu signo, este é o seu momento de brilhar, aquariano(a). Sua visão e criatividade estão em alta, gerando ideias originais para o futuro. Porém, lembre-se de que a energia de Marte em trígono com Saturno pede compromisso e ação constante. Equilibre ousadia e responsabilidade para avançar com solidez.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.