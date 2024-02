Previsão do signo de Aquário para hoje, 9 de fevereiro

É Lua Nova no signo de Aquário! E até o dia 10/03 você vai aprender sobre a dança expressiva da vida, pois nenhum outro signo te explicaria tão bem, o quanto a vida existe para expressar a si mesmo(a). O Universo está trabalhando para que você seja inteiro(a), chega de se perder por aí. A Lua Nova será marcada por mudanças, cortes, rompimentos e turbulências. Vai balançar. E vai ser tudo muito rápido. Você vai ter que lidar com uma intensidade - eletricidade - emocional, As emoções que estão aí bem guardadas ou contidas, precisam ser expressadas sem censura, sem bloqueios e sem medos. Confia nos novos passos. O mundo precisa de você, mas você andou ocupado(a) demais ou dormindo demais, mas agora como um Raio, a notícia chega, a mudança acontece, a destruição é necessária e você se liberta, desperta.

Signo de Aquário hoje

Cadê aquela versão de você? Sinto que você está juntando as partes e se reconstruindo. mas início do seu ano pessoal com uma promessa de renovação e novas aventuras. É o momento perfeito para dar vida a essas ideias que têm fervilhado em sua mente;

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.