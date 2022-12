Previsão do signo de Aquário para hoje, 9 de dezembro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua entra no signo de Câncer, fazendo com que seja preciso se atentar ao que você vem se conectando em seu dia a dia. Reflita, por exemplo, sobre quais músicas tem escutado mais e como seus sentimentos estão ligados a elas. O que ouvimos acaba afetando diretamente nossa forma de viver, seja na música ou mesmo nos programas, filmes e conversas. Muitas vezes, precisamos mudar a forma como lidamos com certas situações, mudar a vibe dos nossos dias, ainda mais com a temporada sagitariana em que estamos vivendo. Uma dica é colocar uma trilha sonora que combine com o momento que está vivendo, refletindo sobre o que você está sentindo e como quer demonstrar isso para as outras pessoas. Além disso, é preciso ter cuidado, já que Vênus está formando uma quadratura com Júpiter, fazendo com que alguns conflitos possam aparecer, seja com amigos, amor ou família.As energias sagitarianas trazem uma criatividade para seus trabalhos e projetos profissionais. Aproveite esse momento mais sensível propiciado pela Lua em Câncer para compreender como vem deixado seus sentimentos de lado e como eles podem ser úteis para seu desenvolvimento.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.