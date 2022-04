Previsão do signo de Aquário para hoje, 9 de abril

Signo de Aquário hoje

Além da conjunção que está se formando entre Júpiter e Netuno, esses dois astros estarão formando um sextil com Urano em Touro durante os próximos dias. Esse aspecto nos faz sentir mais encorajados a agir de acordo com a nossa própria verdade, mas quando somado ao posicionamento de Marte em Peixes, podemos ficar mais emotivos. Por isso, será muito importante dar atenção às nossas necessidades (físicas e emocionais). Os momentos de autocuidado precisam ser priorizados, não deixe para lembrar de si mesmo apenas quando houver um problema latente. O lado desafiador que se relaciona com a proximidade entre Júpiter e Netuno e que tendemos a agir e pensar de forma exagerada - principalmente em se tratando das expectativas que estamos alimentando.O excesso de sentimentalismo que se evidencia nesta semana não é a praia dos nativos de Aquário, que podem se sentir um pouco abatidos e irritados. É necessário buscar seu ponto de equilíbrio interior.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.