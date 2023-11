Previsão do signo de Aquário para hoje, 8 de novembro

Vênus, a deusa mais brilhante do Céu noturno, chega no signo de Libra e permanece até o dia 04/12. Até lá, Vênus fica em domicílio, potencializando os encontros, as relações e as finanças. É possível que os acordos aconteçam da melhor forma, afinal, os pratos da balança oscilam entre seu ponto de vista e o ponto de vista do outro, até se estabilizarem num ponto de equilíbrio. O planeta Vênus é fértil, receptivo, harmonioso e cheio de belezas. Sem ele a vida seria triste.

O céu oferece o melhor cenário para o amor, fortalecimento de vínculos e conciliação. Aproveite esse período para equilibrar suas finanças e focar nos dons associados a estética e diplomacia. Não se coloque em segundo plano, afinal o nodo norte está no signo de Áries e te convida a seguir em busca dos seus objetivos, ao mesmo tempo, em que é necessário reconhecer que não se faz quase nada sozinho nessa vida.

Aquário

Entre os dias 8/11 e 4/12, Vênus transitará por Libra, e isso é sempre uma injeção de sorte e novos caminhos na sua vida. É hora de pensar em expandir seus horizontes! Será um momento propício para se aproximar de pessoas que venham a enriquecer o seu trabalho ou se apaixonar por alguém que vem de longe.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.