Previsão do signo de Aquário para hoje, 8 de março

Hoje no período da manhã as tarefas que você se propor a cumprir podem trazer resultados visíveis - seja uma demanda de trabalho ou uma conversa importante. Isso acontece devido às influências da Lua em Touro, que nos ajuda a fazer as coisas de forma mais prática. Além disso, Vênus e Marte estão transitando pelos primeiros graus de Aquário, o que nos faz sentir mais determinados e mais conectados aos nossos ideais. Por isso, uma dica interessante para esse momento é perguntar a si mesmo quais são os motivos, os valores e os ideais que você está seguindo. Entre meio dia e quatro horas da tarde, a Lua estará fora de curso e devemos ter cuidado com discussões e acidentes. Depois desse período, ela entra em Gêmeos e nos ajuda a retomar a capacidade de ter conversas mais claras e racionais.O momento astrológico está muito favorável para estabelecer novas conexões e desconstruir algumas barreiras que estão te impedindo de aprimorar seus relacionamentos. Muitas vezes, seus preconceitos podem fazer com que você sequer dê uma chance para se aproximar de pessoas que não compartilham seus ideais. Porém, é importante questionar: você pretende se relacionar só com quem é 'correto' no seu ponto de vista?