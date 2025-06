Previsão do signo de Aquário para hoje, 8 de junho

O dia começa com a mente expandida: Mercúrio em conjunção com Júpiter amplia ideias, verdades, conversas e aprendizados. A Lua segue intensa em Escorpião, trazendo profundidade emocional. No fim do dia, Mercúrio entra em Câncer, e nos próximos dias será a intuição quem dará a direção — assim como o caranguejo que se movimenta pelas bordas até encontrar o centro. As emoções também poderão oscilar. Aproveite esse domingo para contemplar sua história, suas raízes e os marcos que te tornaram quem você é. A Lua em harmonia com os nodos lunares pode revelar um sentido mais profundo para experiências do passado.

Signo de Aquário hoje

A Lua toca sua casa da profissão e da imagem pública, enquanto Mercúrio se move para a casa da rotina e da saúde. Você pode perceber que seu corpo está pedindo novos ritmos e mais cuidado. Aproveite o domingo para refletir sobre os limites entre produtividade e bem-estar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.