Previsão do signo de Aquário para hoje, 8 de abril

Hoje a Lua está em Escorpião, formando uma oposição a Urano em Touro. Esse trânsito pode gerar um aumento na tensão emocional e nos desafios em lidar com mudanças e imprevistos. O fato da Lua influenciar diretamente as emoções e estar em Escorpião, pode trazer uma intensificação e necessidade emocional maior para suas trocas. Aproveite o sextil entre Mercúrio e Marte para se comunicar com mais assertividade e tomar decisões mais rápidas, pautadas em suas prioridades. É um momento de muita sensibilidade, que te convida a se conectar com as pessoas à sua volta, buscando um espaço para escuta e acolhimento.A Lua em Escorpião pode fazer com que você se sinta mais focado em seus desejos mais íntimos, mas será preciso ter cuidado para não tentar ditar suas vontades de forma arrogância. É um bom momento para se concentrar em seus relacionamentos pessoais, prezando pelo diálogo.