Previsão do signo de Aquário para hoje, 7 de outubro

O Sol brilha em Libra ensina sobre a arte de conviver e partilhar. E é a última fase da lunação virginiana, da purificação e aperfeiçoamento da Alma. É um ciclo que finaliza com uma lua sentida, na concha, esvaziando-se e mais sensível do que nunca. Não é um bom momento para embates porque o clima fica acirrado e os humores mais coléricos,

O céu de sábado (e do fim de semana inteiro) não promete tranquilidade. Todo cuidado é pouco se for pegar um voo ou a estrada, se for discutir uma relação, se for usar ferramentas de cortes ou fogo e se for enfrentar lugares lotados.

A lua faz vários aspectos desafiadores e finaliza o dia atada, inquieta e resistente.

Você pode sentir que está sendo controlado(a) ou abusado(a) em algum momento. E esse é o ponto crucial para finalizar o ciclo virginiano. A pressão sobe e você se prepara para se defender de situações desconfortáveis.

E a saída é ouvir a sua intuição, se ela sinalizar, vá embora agora. Tome a sua decisão.

A noite a lua chega no signo de Leão e dica é não apelar para o drama, equilibrar a balança.

Aquário

Você está com o poder de renovação, aquariano(a). Adapte-se às circunstâncias que estão mudando, coloque suas ideias em ordem e ache o caminho certo a seguir. Não tenha vergonha dos seus desejos. Você se sente bem mais seguro(a) do que antes, o seu poder de conquista está super elevado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.