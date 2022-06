Previsão do signo de Aquário para hoje, 7 de junho

Signo de Aquário hoje

Os últimos dias podem ter sido intensos e ainda um pouco confusos, mas hoje está super incrível para começar a movimentar o que realmente importa neste momento de vida. Além disso, a disposição atual dos astros nos convida a nos planejar para começar a praticar exercício físico para iniciar. Tudo aquilo que você deseja que dê muito certo hoje e nos próximos dias tem poder nesse momento, já que a Lua crescente que acontece hoje em Virgem proporciona transformações construtivas. Quais são suas prioridades e o que você deseja realizar (e, portanto, precisa se comprometer de alguma forma) ainda este ano? Movimente o que for preciso para que isso aconteça. Lembre que a clareza vem quando você faz a sua parte. É preciso ação para que as coisas fluam.Os nativos de Aquário são regidos pelo campo mental, assim como os virginianos, e isso se torna ainda mais evidente hoje. Com a Lua crescente em Virgem, você consegue organizar melhor suas prioridades e visualizar o que deve ser feito para alcançá-las. Porém, é preciso ter paciência se você não conquistar o resultado que estava esperando.