Previsão do signo de Aquário para hoje, 7 de julho

Signo de Aquário hoje

Como a Lua entrou na fase crescente ciclo em Libra ontem, é interessante aproveitar esse momento para inserir na rotina novos hábitos que queremos aderir, pensando em ter uma vida mais saudável em todos os aspectos. Essa lunação nos leva a perceber a necessidade de avaliar e pesar aquilo que estamos fazendo, ou seja, como estamos gastando o nosso tempo. O objetivo deve ser reconhecer aquilo que nos faz bem e aquilo que, literalmente, tem sido muito pesado a nível físico ou emocional. Encontrar equilíbrio é uma das tarefas mais difíceis nos dias atuais, porque sempre estamos focados em algo que precisa ser feito e, quando finalmente resolvemos parar e fazer outra coisa, como ver uma série ou entrar em uma rede social, acabamos tendo acesso a um número incontável de informações pelo celular. Por isso, coloque a meta de ter momentos de descanso mental (sem celular de preferência) durante os próximos dias.A Lua crescente em Escorpião faz com que você queira que tudo aconteça de acordo com sua vontade e isso te leva a agir de forma teimosa e até mesmo com infantilidade. É preciso aprender a se acalmar e perceber que você não deve e nem pode controlar tudo ao seu redor, principalmente quando não está conseguindo lidar nem com suas próprias emoções.