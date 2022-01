Previsão do signo de Aquário para hoje, 7 de janeiro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua continua transitando por Peixes e nos convidando a encontrar aquilo que nos faz sentir mais inspirados a viver. Durante toda a parte da manhã, a Lua estará formando um sextil com Vênus retrógrada em Capricórnio. Esse aspecto é considerado harmônico e pode facilitar o diálogo, já que a responsabilidade afetiva despertada pelo posicionamento de Vênus (o planeta do amor) em Capricórnio se soma ao caráter acolhedor e empático da Lua em Peixes. Caso tenha algum assunto delicado que está te incomodando, seja em um relacionamento amoroso, familiar ou em uma amizade, é importante refletir sobre o que você quer expressar antes de iniciar a conversa. Reflita sobre uma forma não agressiva de expor o que você está sentindo e sobre as transformações que você deseja causar através do diálogo - lembrando que é necessário haver abertura e mudança de ambas as partes.A forte influência das energias piscianas desafiam os nativos de Aquário a deixar o ceticismo de lado para se conectar com o campo espiritual. Você não precisa ter uma crença específica para encontrar fé e sentido na vida. Reflita sobre aquilo que te move, te inspira e faz com que você se sinta em paz consigo mesmo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.