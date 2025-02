Previsão do signo de Aquário para hoje, 7 de fevereiro

Hoje, com Netuno e o Nodo Norte se aproximando em Peixes, um farol se acende no horizonte, apontando novos caminhos e chamando você a mergulhar em águas mais profundas. Na correria do dia a dia, porém, fica fácil deixar essas mensagens passarem despercebidas. Por isso, tente se elevar e perceber as sutilezas que chegam nas entrelinhas — existe um oceano vasto de possibilidades diante de você, mas, sem uma bússola, será preciso olhar para as estrelas e confiar no que sente, sem se deixar enganar.



A Lua em Gêmeos, em conversa com Mercúrio e Saturno, intensifica o fluxo de informações. É hora de “acordar”: manter os pés no chão e a mente atenta para não se perder em pensamentos dispersos. Ainda assim, a sexta traz uma energia mais amena, dando oportunidade de respirar e integrar tudo o que está surgindo. Permaneça presente e aberto — mas lembre-se de filtrar o que é real do que é apenas ilusão. Siga firme, sentindo a verdade no seu coração.

Signo de Aquário hoje

O encontro de Netuno e o Nodo Norte em Peixes ilumina questões relacionadas à sua vida financeira e de valores, pedindo que você avalie até que ponto está investindo em causas ou pessoas com os quais realmente se conecta. Mantenha-se atento para não deixar que ilusões atrapalhem decisões importantes nesse setor. A Lua em Gêmeos em ângulo desafiador com Saturno reforça a necessidade de prudência e planejamento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.