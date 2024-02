Previsão do signo de Aquário para hoje, 7 de fevereiro

Aceite os movimentos de mudança que a vida está exigindo de você agora. O seu brilho individual espelha no coletivo. E hoje, Vênus e Urano estão num aspecto super harmonioso e vão te mostrar outros mundos, outras experiências a serem vividas e outras possibilidades, pois não é o mundo que precisa mudar, não é a sua empresa, nem o seu chefe. A mudança começa em você. Tudo inicia em você. E tudo vem da conexão com a sua verdadeira vontade. Não adianta pensar positivo se não tiver alinhado(a) com a energia da mudança. Existe uma via aberta, só falta você se alinhar com você mesmo(a).

Signo de Aquário hoje

Você vai se sentir mais aliviado(a). Uma surpresa agradável pode surgir de onde você menos espera. Algo pode se revelar, pode ser por meio dos sonhos ou naquele momento de pausa durante o dia. O importante é que você comece a a enxergar as coisas sob uma nova perspectiva. E quem sabe uma ajuda inesperada ou uma oportunidade de aumentar suas rendas surjam do nada. Seja criativo(a).

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.