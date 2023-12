Previsão do signo de Aquário para hoje, 7 de dezembro

O dia começa bem. A Lua mingua no signo de Libra e te ajuda a observar o que tem pesado. Você já tem consciência do que precisa ser resolvido, pois já está bem cansado(a) das situações que se repetem. Chegou a hora de fazer escolhas. Escolher o que precisa sair da sua vida e o que deve permanecer. Escolha o que acolhe, o que move, o que te eleva. Você começa o dia pronto(a) para tomar uma decisão ou iniciativa. A Lua e Marte fazem um acordo e você sai desse impasse. Pense em você e solte o que te tira do eixo, o que está pensando, pois só assim você ganha um fôlego extra e consegue ir mais longe.

E o dia termina melhor ainda. A Lua e o Sol se encontram, potencializando os encontros, os entendimentos, abençoando os casais e dilatando a sua percepção sobre o que, de fato, te faz bem, do que você precisa realmente para ser feliz.

Signo de Aquário hoje

Você cuida de si mesmo(a), aquariano(a)? Ou você está cuidando dos outros em detrimento das suas próprias necessidades? Tudo que você precisa no momento é de nutrição emocional Eu sei que você deseja fazer algo pelo mundo, mas antes precisa cuidar de você e dos seus sentimentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.