Previsão do signo de Aquário para hoje, 6 novembro

A semana começa te convidando a fazer um balanço financeiro e afetivo. Vênus nos últimos graus de Virgem está alinhado com Plutão nos últimos graus de Capricórnio. Comodidade e Inquietude estarão de mãos dadas, trabalhando para fazer ajustes nos assuntos financeiros e afetivos. Chegou a hora de recuperar o fôlego, principalmente nos relacionamentos que estavam meio adormecidos, na sua autoestima e no seu faturamento. Se planeje e retorne ao poder de conquista. Ótimo momento para iniciar um negócio ou um relacionamento.

Também temos Mercúrio, o planeta mensageiro, fazendo uma ótima negociação com Netuno. E um clima de inspiração e criatividade invade a segunda-feira. Hoje é um dia para negociar com uma visão mais ampliada, fazer reuniões produtivas e promover paz em qualquer ambiente. Você pode atingir facilmente o coração do outro.

Aquário

O seu sexto sentido está super apurado hoje, você pode descobrir muitas coisas sobre si mesmo(a) que até agora não tinha se dado conta. E isso será muito poderoso. Chegou a hora de perceber que a vida é muito mais do que os limites aos quais você estava se impondo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.