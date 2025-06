Previsão do signo de Aquário para hoje, 6 de junho

Vênus chegou em Touro, signo onde se sente em casa, em domicílio. Isso significa que os assuntos venusianos — amor, prazer, beleza, vínculos e finanças — ganham estabilidade, sensualidade e profundidade. É hora de cuidar do que é valioso para você: seus afetos, seus dons, suas escolhas, suas relações. Quem são as pessoas que você ama e que merecem seu carinho, sua presença e sua atenção?



Observe também onde você tem investido sua energia, seu tempo e seu dinheiro. Onde você está ganhando ou perdendo? O que você realmente deseja, você pode atrair — desde que saiba valorizar e cuidar.



A Lua em Libra deixa tudo mais leve e busca o equilíbrio nas relações. Em harmonia com Marte e Júpiter, ela favorece encontros, acordos e resoluções. É um dia lindo para conversar, resolver pendências com suavidade e maturidade, aprimorar laços e permitir que tudo flua com mais amor e verdade.

Signo de Aquário hoje

Você não precisa saber tudo para confiar. Permita que os sentimentos fluam sem tanto filtro racional. Receber carinho, abrir a guarda e se deixar cuidar também é um ato de coragem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.