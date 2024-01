Previsão do signo de Aquário para hoje, 6 de janeiro

Neste Dia de Reis, se permita ser guiado(a) pelas estrelas, assim como Baltasar, Gaspar e Belchior, que seguiram os sinais das estrelas e foram ao encontro da Luz, da Verdade e da Vida. O nascimento de Jesus estava escrito no céu, um céu que nos guia em direção à luz e ao amor. E hoje a mensagem das estrelas para você é: Não deixe que as feridas e ressentimentos interfiram na sua jornada. Aproveite a passagem da Lua pelo signo de escorpião e desperte o seu poder de transformar tudo o que parecia perdido em algo novo e renascer ainda mais forte. E no final do dia a Lua se opõe a Urano e não existe outra saída se não for mudar, renovar ou se reinventar.

Signo de Aquário hoje

Se liberte de tudo que impede o seu crescimento pessoal, emocional e profissional, aquariano(a). Sinto que algum julgamento está limitando o seu potencial. Tente se conectar mais com as pessoas, promova espaços de diálogo e seja mais compassivo. O momento pede que você busque uma solução para abrir novos caminhos, tanto na sua vida pessoal como profissional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.