Previsão do signo de Aquário para hoje, 5 de março

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua em Leão forma um sextil com Marte em Gêmeos logo pela manhã, proporcionando um domingo mais agitado e animado. Por se tratar do único aspecto do dia, você pode se sentir mais disposto a se movimentar, fazer atividades ao ar livre, tomar um sol, ou mesmo estar ao lado de pessoas que te inspiram. É um dia de muita fluidez, trazendo conversas criativas e importantes para curar muitas questões em seus relacionamentos. Além disso, hoje é um ótimo dia para ter encontros especiais com pessoas amadas, conversar abertamente e criar um clima mais íntimo.A Lua em Leão pode despertar um momento de crescimento pessoal e autodescoberta, fazendo com que você se sinta mais criativo e confiante para se expressar e assumir riscos. Busque equilíbrio entre seu lado independente e a necessidade de reconhecimento e valorização.