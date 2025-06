Previsão do signo de Aquário para hoje, 5 de junho

A quinta começa com a promessa de harmonia: a Lua faz trígono com o Sol, favorecendo encontros tranquilos, momentos de clareza emocional e decisões tomadas com serenidade. Mercúrio em sextil com Marte também oferece agilidade mental e coragem para dizer o que precisa ser dito, com iniciativa e estratégia.



Mas no fim do dia, o tom muda. Mercúrio forma uma quadratura com os nodos lunares, revelando conflitos internos entre o que pensamos, o que acreditamos e o que precisamos deixar para trás. Pode surgir uma tensão sutil: será que você está repetindo padrões antigos sem perceber? Observe os vícios de pensamento, as reações automáticas, os caminhos mentais que te mantêm preso no mesmo lugar. Esse aspecto traz a chance de reescrever sua rota, mas exige consciência.



Palavra-chave do dia: Descondicionamento.

Signo de Aquário hoje

Você pode se sentir mais espontâneo, criativo e disposto a se divertir com leveza. O dia traz boas energias para criar algo novo ou curtir com quem você ama. Só cuide para não esconder seus desejos por medo de parecer “estranho” ou fora do padrão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.