Previsão do signo de Aquário para hoje, 5 de janeiro

Hoje pode ser um daqueles dias de muita cura e transformação. A Lua mingua no signo de Escorpião e você não vai conseguir disfarçar os medos, evitar teus porões ou tuas entranhas. Pode ser que você sinta uma inquietação no início da manhã, isso é um sinal que existe controle, quando tudo é incontrolável. Enfrente a resistência e se entregue à existência. Como você está existindo? Lembre-se que estamos finalizando a Lunação de Sagitário e existe uma flecha apontada para o alto, uma rota traçada e um céu a ser percorrido, mas ao lado desse desejo de ir mais longe existe um sabotador interno, que deve ser irritantemente sorrateiro. E até o dia 10/01, você pode dar os passos necessários para superar qualquer medo, bloqueios e apegos. Aproveite a sexta-feira para desemaranhar essas emoções do passado, que muitas vezes impedem que você siga seus sonhos e desejos.

Signo de Aquário hoje

Aproveite a energia criativa e abundante que está disponível para você nesse momento e fortaleça diferentes aspectos de sua vida, mantendo-se centrado e confiante em suas decisões. Seja receptivo às oportunidades que surgem e esteja aberto para o crescimento e a transformação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.