Previsão do signo de Aquário para hoje, 5 de agosto

Ontem, no início da noite, a Lua ingressou em Câncer, o que indica que nós estaremos mais sensíveis durante os próximos dias. Os sentimentos ficam aflorados quando as energias cancerianas estão nos influenciando, o que pode causar certos problemas, porque as coisas podem parecer mais intensas do que realmente são (do ponto de vista positivo e negativo). Por isso, é preciso ter cuidado para não levar todos os pensamentos que vierem à tona ao pé da letra. Além disso, esse não é um momento adequado para tomar decisões importantes, mesmo que aconteça alguma mudança repentina em sua vida. A quadratura que está se formando entre Urano em Touro e Mercúrio em Leão pode fazer com que você se depare com alguma surpresa ao longo do dia. Lembre-se que imprevistos acontecem e a melhor maneira de lidar com eles é mantendo o equilíbrio emocional. Se se sentir muito estressado(a), busque alguma coisa que te ajude a centralizar a mente e acalmar os seus sentimentos. Alguns minutos de meditação, escutar alguma música que você goste ou desabafar com alguém podem te ajudar a passar por esses momentos sem extravasar o que você está sentindo de forma prejudicial.

Signo de Aquário hoje

Hoje a noite a Lua em Câncer forma uma quadratura com Quíron em Áries, o que pode despertar emoções mais desafiadoras. Dê um tempo para si mesmo(a), para analisar melhor seus pensamentos antes de chegar a alguma conclusão. Conversar com amigos próximos pode te ajudar a colocar a cabeça no lugar.



