Previsão do signo de Aquário para hoje, 5 de abril

Signo de Aquário hoje

Hoje o Sol continua ao lado de Quíron, iluminando nossas questões mais profundas e nos convidando a olhar para as feridas e mágoas que precisam ser trabalhadas. Esse aspecto nos leva a nos despir de tudo aquilo que usamos para mascarar os sentimentos. É preciso encarar a nós mesmos, reconhecer quem somos e honrar a história que vivemos até aqui. Como a Lua continua em Libra, estamos vivendo um momento mais sociável e sensível à opinião dos outros. Além disso, o sextil entre Mercúrio e Saturno nos ajuda a agir de forma mais prática e responsável, mas também considerando nossa essência e propósito.A combinação da energia da Lua em Libra com o sextil entre Mercúrio em Touro e Saturno em Peixes trará um dia propício para aprimorar a comunicação e estabelecer relações mais equilibradas. As pessoas de Aquário estarão mais propensas a colaborar com os outros e para entender perspectivas diferentes.