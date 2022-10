Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de outubro

Signo de Aquário hoje

O dia se inicia com Lua fora de curso entre 1 hora e 7:22 da manhã, e, logo em seguida, ela ingressa em Aquário. A presença da Lua e do Sol em signos de água indica um momento para ir além e buscar coisas novas. Acredite que coisas melhores estão por vir, trabalhe nas trocas de ideias ao longo do dia e fale sobre as coisas que quer construir. Um toque de autenticidade pode ser o que você precisa para que muitos insights surjam. Além disso, no meio do dia a Lua formará um sextil com Júpiter em Áries, e mais tarde um trígono com Vênus em Libra. Todos esses aspectos te desafiam a abrir os olhos, para ver que muitas coisas são possíveis. Acredite no futuro que quer construir e foque suas energias nas pequenas coisas que você precisa para buscá-lo. No âmbito do trabalho, hoje é um ótimo dia para reuniões e conversas importantes, se for fechar algum negócio ou investir, faça-os durante o período de 11 às 13 horas (enquanto ocorre o sextil entre a Lua e Júpiter). Já nos relacionamentos, o trígono com Vênus em Libra torna o dia perfeito para um date. Aproveite a noite mais romântica do mês para celebrar o amor. Saia para comer algo que goste, assistir um filme com o crush ou mesmo desfrutar da sua companhia de uma forma relaxante.A força da Lua em seu signo faz com que as pessoas de Aquário se sintam mais energizadas para buscar novas ideias e metas. Não estacione, esteja disposto a novos desafios. Além disso, a influência de Vênus em Libra pode ajudá-los a não fugir do seu lado emocional, trazendo um foco para o diálogo em seus relacionamentos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.