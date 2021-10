Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de outubro

O clima desta semana será mais tenso e movimentado. Além das energias virginianas que são evidenciadas hoje devido ao posicionamento lunar, que nos deixa mais críticos e exigentes, o Sol está transitando ao lado de Marte. Essa proximidade nos deixa mais impulsivos e isso pode afetar os relacionamentos afetivos, afinal esses planetas estão transitando por Libra, considerado o signo dos relacionamentos. Além do Sol e de Marte, Mercúrio retrógrado também está em Libra e esse alinhamento planetário pode dificultar a conciliação de discussões, principalmente porque perdemos o filtro entre o que pensamos e falamos. Outro aspecto importante que acontece durante os próximos dias é uma quadratura entre o Mercúrio e Plutão. Como ambos os planetas estão retrógrados, algum assunto, sentimento ou pessoa do passado pode vir à tona de forma turbulenta, fazendo com que as coisas saiam do planejado.

Signo de Aquário hoje

A passagem do Sol, de Mercúrio e de Marte por Libra durante a próxima semana faz com que você sinta uma maior necessidade de socializar mas, simultaneamente, você pode se estressar com facilidade quando outras pessoas não agirem de acordo com as suas expectativas.



